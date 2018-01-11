Начальник РОВД арестован спецслужбами в Актобе по подозрению в разглашении госсекретов и хранении боеприпасов

Актобе. 11 января. КазТАГ – Начальник Мартукского РОВД Евгений Лазарев арестован спецслужбами в Актобе по подозрению в разглашении госсекретов и хранении боеприпасов, передает корреспондент.

«Е. Лазарев подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных по ч. 3 ст. 185 УК РК (незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов) и ч. 3 ст. 287 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Постановлением суда №2 г. Актобе от 10 января 2018 года в отношении Е. Лазарева санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», — сообщили в суде Акмолинской области в четверг.

Отмечается, что дело расследуют сотрудники комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«10 января 2018 года в суд №2 г. Актобе поступило ходатайство следователя следственного управления департамента КНБ РК по Актюбинской области, согласованное с заместителем прокурора Актюбинской области о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Е. Лазарева», — уточнили в суде.

Ранее ряд казахстанских СМИ сообщили о том, что Е. Лазарева задержали 9 января после того, как его экс-супруга обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что в кладовке дома, где ранее проживал подозреваемый, ею были обнаружены документы с грифом «совершенно секретно», а также 60 боевых патронов от автоматического оружия.