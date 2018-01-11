Национальным координатором по деятельности ШОС от Казахстана назначен Алимбаев

Астана. 11 января. КазТАГ – Национальным координатором по деятельности ШОС от Казахстана назначен Ерлан Алимбаев, сообщает пресс-служба президента РК.

«Распоряжением Главы государства посол по особым поручениям министерства иностранных дел РК Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан», — говорится в сообщении в четверг.

В числе предыдущих должностей Е. Алимбаева значится работа советником-посланником Казахстана в постоянном представительстве РК при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.