Астана. 11 января. КазТАГ — Работа аэропорта Астаны возобновлена, сообщает официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел РК Руслан Иманкулов.

«В 18.00 аэропорт г. Астаны возобновил работу», — говорится в сообщении в четверг.

Напомним, 11 января в Астане объявлен режим ЧС природного характера. В столице отменили занятия для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей первой смены. В связи с ухудшением метеоусловий был временно закрыт аэропорт Nursultan Nazarbayev и приостановлено движение автобусов по пригородным маршрутам.

Ситуация с погодой стала предметом обсуждения и в правительстве РК, где с докладом об обстановке в стране выступил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов.