Законы о стратегическом партнерстве и демаркации границы с Туркменистаном подписал Назарбаев

Астана. 11 января. КазТАГ – Законы о стратегическом партнерстве Казахстана и Туркменистана и демаркации границы 2 стран подписал президент РК Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Закон РК «О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Туркменистаном», — говорится в сообщении в четверг.

Как пояснил ранее, представляя в декабре 2017 года проект закона в парламенте РК, вице-министр иностранных дел Галымжан Койшыбаев, целью договора является закрепление двусторонних отношений на уровне стратегического партнерства и тесного взаимодействия 2 стран. Документ предусматривает совершенствование политического диалога на высшем и высоком уровне, и развитие сотрудничества в рамках международных организаций. В соответствии с договором стороны расширяют и укрепляют сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом, а также другими проявлениями этих вопросов и вызовов безопасности.

«Главой государства подписан Закон РК «О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы», — сообщили также в пресс-службе президента Казахстана.

Напомним, соглашение о демаркации 28 декабря 2017 года было ратифицировано парламентом Казахстана. Как объяснили в сенате парламента РК, соглашение будет способствовать завершению процесса международно-правового оформления государственной границы Казахстана и устранению возможных предпосылок для возникновения территориальных споров с Туркменистаном.