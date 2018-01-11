Порядок проведения отчетных встреч министров и акимов с населением изменил Назарбаев

Астана. 11 ноября. КазТАГ – Порядок проведения отчетных встреч министров и акимов с населением изменил президент РК Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Постановляю внести в указ «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений» изменения и дополнение», — говорится в сообщении в четверг.

В частности, в новой редакции изложены пункты 1 и 5.

«Руководителям центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны, иностранных дел, оборонной и аэрокосмической промышленности РК) ежегодно в течение II квартала проводить отчетные встречи с представителями общественности с организацией прямых включений на республиканском телеканале по согласованию с уполномоченным органом в области СМИ и видеоконференцсвязи с регионами, в ходе которых информировать о реализуемых в стране реформах, социально-экономическом развитии, достижении ключевых показателей стратегических планов и задачах по развитию соответствующих отраслей», — гласит новая редакция пункта 1.

Пункт 5 касается самих центральных и местных исполнительных органов и состоит из 2 подпунктов.

«За месяц до даты проведения отчетных встреч публиковать в центральных и региональных печатных СМИ, на официальных интернет-ресурсах и веб-портале «электронного правительства», в том числе интернет-портале открытых данных, графики проведения отчетных встреч и информацию о способах направления вопросов и предложений населения к предстоящим отчетам», — говорится в подпункте 1 пункта 5.

Подпункт 2 касается сбора обращение со стороны граждан.

«Обеспечить сбор, анализ и ранжирование вопросов и предложений от населения, поступивших за месяц до даты проведения отчетных встреч на интернет-портал открытых данных и блог-платформу первых руководителей центральных и местных исполнительных органов, а также в других формах обращений», — сказано в документе.

Кроме того, в указе появился дополнительный пункт 5-1.

«Руководителям центральных исполнительных органов не позднее 10 календарных дней со дня завершения отчетной встречи выступить на брифинге службы центральных коммуникаций для средств массовой информации по итогам проведенных отчетных встреч», — говорится в новом пункте документа.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.