Президент Казахстана подписал закон о государственном аудите и финконтроле

Астана. 11 января. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о государственном аудите и финансовом контроле, сообщила пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в закон РК «О государственном аудите и финансовом контроле», направленный на совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля», — говорится в сообщении на сайте Акорды в четверг.

Как сообщалось, целью законопроекта является снижение коррупционных рисков путем улучшения порядка проведения госаудита, электронного госаудита, предварительного аудита, отзыва госсертификата, а также улучшение кадрового состава органов госаудита и финконтроля и устранение правовых пробелов.

В частности, парламентариями были внесены поправки по утверждению перечня объектов госаудита в службах внутреннего аудита на соответствующий год. Документ также был дополнен новой статьей, определяющей права и обязанности ассистента госаудитора.

Кроме того, была включена поправка, касающаяся включения в компетенцию службы внутреннего аудита права проведения проверок сохранности республиканских и коммунальных активов и имущества.

Также ранее сообщалось, что документом предусматривается создание национальной комиссии по сертификации госаудиторов для обеспечения паритета, в которую войдут представители администрации президента, правительства, парламента, уполномоченного органа по внутреннему госаудиту и счетного комитета. Ввиду того, что будет усилена ответственность госаудиторов за несоблюдение этических норм и профессиональных стандартов, нацкомиссия получит право отзыва сертификата госаудитора.