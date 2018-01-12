Единая система правовой информации начала работу в Казахстане

Новости 145 0
Скоро мы забудем, что такое инфляция? Скоро мы забудем, что такое инфляция?
6842

Астана. 12 января. КазТАГ – Единая система правовой информации (ЕСПИ) начала работу в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства юстиции РК.

«С целью консолидации законодательства РК в электронном виде и предоставления доступа как к эталонной, так и к справочной информации создана Единая система правовой информации. Для этого были объединены информационная система эталонного контрольного банка нормативных правовых актов и система «Әділет», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что функциональные возможности ЕСПИ позволяют осуществлять поиск необходимых документов в любой из указанных информационных систем.

«Наряду с запуском ЕСПИ внесены изменения в интерфейс информационно-правовой системы «Әділет» и расширены ее пользовательские возможности. Внедрен функционал по комментированию и оценке текстов нормативных правовых актов зарегистрированными пользователями. Функционирование ЕСПИ будет осуществляться по адресу: zan.gov.kz», — проинформировали в минюсте.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Для принятия закона о регулировании криптовалюты в Казахстане нужна единая политика всех госорганов
  2. В Иране открылось еще одно консульство Казахстана
  3. Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
  4. Казахстанские нотариусы и адвокаты могут ликвидироваться без налоговой проверки с начала 2018 г.
  5. Миграционный ЦОН начал свою работу в Астане

Новости партнеров

Загрузка...