Единая система правовой информации начала работу в Казахстане

Астана. 12 января. КазТАГ – Единая система правовой информации (ЕСПИ) начала работу в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства юстиции РК.

«С целью консолидации законодательства РК в электронном виде и предоставления доступа как к эталонной, так и к справочной информации создана Единая система правовой информации. Для этого были объединены информационная система эталонного контрольного банка нормативных правовых актов и система «Әділет», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что функциональные возможности ЕСПИ позволяют осуществлять поиск необходимых документов в любой из указанных информационных систем.

«Наряду с запуском ЕСПИ внесены изменения в интерфейс информационно-правовой системы «Әділет» и расширены ее пользовательские возможности. Внедрен функционал по комментированию и оценке текстов нормативных правовых актов зарегистрированными пользователями. Функционирование ЕСПИ будет осуществляться по адресу: zan.gov.kz», — проинформировали в минюсте.