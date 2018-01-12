В Шымкенте главу филиала банка разыскивают по подозрению в мошенничестве

Алматы. 12 января. КазТАГ — В Шымкенте 45-летнего банкира разыскивают по подозрению в мошенничестве, сообщили в управлении государственного языка и информации ДВД Южно-Казахстанской области.

«Полицейские Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента разыскивают Кольбаева Нуржана Бауржановича 1973 года рождения, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

«Следствием установлено, что 45-летний подозреваемый, занимая должность руководителя филиала одного из банков, путем мошенничества завладел деньгами вкладчиков и скрылся в неизвестном направлении. По данным фактам проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 4 УК РК (мошенничество)», — поясняется в сообщении.

Также сообщается, что на задержание разыскиваемого ориентирован личный состав Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента и криминальной полиции ДВД ЮКО.

Информацию о местонахождении подозреваемого Н.Кольбаева полицейские просят сообщить по тел.: 8-(7252)-97-60-09, 8-777-612-32-44 или «102».