Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2017 г. увеличились на 5,5%

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Астана. 12 января. КазТАГ – Объем инвестиций в основной капитал в Казахстане в 2017 году составил Т8749,3 млрд, что на 5,5% больше, чем в 2016 году, указывается в ежемесячном отчете комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Как уточняется, преобладающими источниками инвестиций в прошлом году остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил Т6007,3 млрд.

В частности, наблюдалось увеличение на 19,3% инвестиционных вложений, направленных на приобретение машин, оборудования, транспортных средств и их капитальный ремонт.

Значительная доля инвестиций в основной капитал приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (34%), транспорт и складирование (14,1%) и операции с недвижимым имуществом (13%), указано в документе.

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