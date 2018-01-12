Объем строительства в Казахстане в 2017 г. увеличился на 1,9%

Астана. 12 января. КазТАГ – Объем строительных работ в Казахстане в 2017 году составил Т3480,9 млрд, что на 1,9% больше, чем в 2016 году, указывается в ежемесячном отчете комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, наибольший объем работ выполнен при строительстве автомагистралей и дорог — Т760,5 млрд, инженерных сооружений — Т645,8 млрд, промышленных зданий — Т394,7 млрд, а также жилья — Т391,5 млрд.

Объем строительно-монтажных работ в прошлом году сократился на 2,5% — до Т2992,9 млрд, а объемы строительных работ по капитальному и текущему ремонту увеличились соответственно на 43,6% и 38,2%.

В 2017 году было окончено строительство 30 825 новых зданий, в том числе 27 811 — жилого и 3014 — нежилого назначения. В частности, введены в эксплуатацию 99 общеобразовательных школ, 65 дошкольных организаций, 60 амбулаторно-поликлинических организаций и 1 больница.