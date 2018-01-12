Увеличение поставок нефти в КНР через Казахстан до 15-18 млн тонн потребует от России инвестиций на 6 млрд рублей

Алматы. 12 января. КазТАГ — Состоялась встреча руководства ПАО «Транснефть» с представителями СМИ, на которой журналистов проинформировали о перспективах поставок нефти в Китай через Казахстан, сообщила пресс-служба компании.

«Увеличение поставок нефти в Китай через Казахстан до 15-18 млн тонн потребует от России инвестиций в объеме 6 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам Максим Гришанин, отвечая на вопрос о возможности увеличения поставок нефти «Роснефти» в Китай транзитом через Казахстан», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Транснефти» в пятницу.

«Мы просчитали, потребует дополнительных инвестиций, источник пока не определен. Это порядка 6 млрд (рублей – КазТАГ), но с 11 существующих до 13 млн тонн… невозможно, необходимо увеличивать до 15-18 млн тонн в год», — сказал М.Гришанин, уточнив, что это только затраты с российской стороны.

По его словам, если вопрос будет решен положительно, работы над проектом займут 2-2,5 года с момента принятия решения.

В свою очередь президент компании Николай Токарев сообщил, что ПАО «Транснефть» не получит компенсации выпадающих доходов из-за снижения тарифа на транспортировку нефти через Казахстан.

«Нет, речь об этом не шла, не идет, и мы, честно говоря, хотели бы тоже услышать что-то по этому поводу, но пока все осталось как осталось», — сказал Н.Токарев, отвечая на вопрос, предусмотрена ли компенсация компании в связи со снижением тарифа на транспортировку нефти по территории Казахстана.

Как напомнили в «Транснефти», в декабре правительство РФ снизило тариф на прокачку нефти в Китай через Казахстан в 2018 году на 16,7%.

Кроме того, вице-президент компании Сергей Андронов сообщил, что, согласно заявкам нефтяных компаний, ПАО «Транснефть» планирует в 2018 году уменьшить транспортировку нефти на экспорт до 226,8 млн тонн против 233,804 млн тонн в 2017 году.

Транспортировка нефти в целом по системе «Транснефти» в 2018 году ожидается на уровне 482,747 млн тонн против 477,501 млн тонн годом ранее.

В частности, в дальнее зарубежье планируется экспортировать 208,3 млн тонн против 215,194 млн тонн в прошлом году, в ближнее зарубежье — 18,5 млн тонн против 18,61 млн тонн соответственно.

1 росс.рубль = Т5,8.