Астана. 12 января. КазТАГ – Оксана Скибан. В Астане отменили режим ЧС природного характера, сообщила пресс-секретарь акима Астаны Эльмира Жургенбаева.

«Вчера по решению акима Астаны Асета Исекешева, в связи с резким ухудшением погодных условий была объявлена чрезвычайная ситуация, решение было принято на один день. На сегодняшний день режим ЧС отменен», — сказала Э. Жургенбаева на брифинге в пятницу.

Напомним, что 11 января в связи с сильным ветром и метелью в акимате Астаны руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства и др. порекомендовали приостановить деятельность, за исключением организаций жизнеобеспечения города: пожарной службы, полиции, службы департамента чрезвычайных ситуаций, скорой медицинской помощи, медицинских учреждений, коммунальных служб.

Также в Астане отменили занятия для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей первой смены. В связи с ухудшением метеоусловий в столице был временно закрыт аэропорт Nursultan Nazarbayev. Было приостановлено движение автобусов по 13 пригородным маршрутам.

Также было полностью закрыто движение автотранспортных средств из г. Астаны во всех направлениях. Также закрыто движение в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Кызылординской областях. На всех дорогах установлены контрольные патрульной дорожной полиции, дорожных служб, организована работа дежурства спасателей комитета ЧС.