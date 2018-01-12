Посол Казахстана в России обсудил с главой МИД РФ взаимодействие стран в СБ ООН

Алматы. 12 января. КазТАГ — Посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым взаимодействие стран в Совете безопасности ООН, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«12 января министр иностранных дел Российской Федерации С.Лавров встретился с послом Республики Казахстан в РФ И.Тасмагамбетовым», — говорится в сообщении.

«Состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-казахстанского сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене, в частности, в рамках председательства Казахстана в СБ ООН в январе», — указано в информации.

Как отмечается, беседа прошла «в традиционной для отношений двух стран теплой и доверительной атмосфере».

По информации российских СМИ, С.Лавров посетит Нью-Йорк 18-19 января, где примет участие в заседаниях СБ ООН по Афганистану и Центральной Азии и нераспространению оружия массового уничтожения. Как сообщила ранее журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оба мероприятия пройдут по инициативе Казахстана.