Похолодание ожидается на большей части Казахстана на выходных

Астана. 12 января. КазТАГ — Похолодание ожидается на большей части Казахстана с 13 по 15 января, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Холодные атмосферные фронты, вызвавшие ураганные ветры и сильные метели в северных областях Казахстана, сместились на юг Западной Сибири. На смену им с северо-западных районов европейской части России смещается холодный антициклон, который и вызовет похолодание на большей части территории республики», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

При этом, по информации синоптиков, южные, юго-восточные и крайние восточные районы Казахстана в выходные дни и в понедельник еще будут находиться в зоне влияния южной фронтальной системы. Поэтому здесь еще сохранятся снегопады, в горных районах юго-востока возможен сильный снег. И, несмотря на похолодание, температура воздуха в республике ожидается близкой к норме.