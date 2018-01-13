Назарбаев и Трамп в Вашингтоне обсудят тематику Афганистана, Сирии и России

Астана. 13 января. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время своего визита в Вашингтон обсудит с главой США Дональдом Трампом тематику Афганистана, Сирии и России, пишет «Казахстанская правда».

«Речь идет о том, что мы ставим целью вывести наше сотрудничество с США на уровень расширенного стратегического партнерства. Соединенные Штаты — давний наш стратегический партнер, еще с момента обретения нашей страной независимости. (…) США — крупный торгово-экономический, инвестиционный партнер Казахстана. С политической точки зрения мы сотрудничаем в решении и продвижении вопросов региональной и глобальной безопасности. В частности, вопрос Афганистана будет в фокусе переговоров, есть также сирийский вопрос. Обсуждены будут отношения с Россией в таком вопросе, как евразийская стратегия США», – уточнил тематику предстоящих переговоров заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК Санат Кушкумбаев.

По его словам, на переговорах представится возможность продвинуть казахстанскую повестку в отношении США по вопросам не только торгово-экономического сотрудничества, но и в области безопасности.

«Конечно же, и антиядерный аспект будет в фокусе, потому что традиционно американская администрация придает большое значение лидерству Казахстана в сфере ядерного нераспространения. К тому же события на Корейском полуострове актуализируют в переговорах этот вопрос», — добавил он.

Также эксперт рассказал об участии Н. Назарбаева в заседании Совета безопасности ООН. По его словам, это будет кульминационным этапом в период январского председательства страны в СБ ООН.

«Эти дебаты будут посвящены очень важному вопросу ядерного нераспространения. (…) Стоит отметить, что в этих дебатах должен принять участие генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш», – сказал представитель КИСИ.

Важным мероприятием в рамках председательства Казахстана в СБ ООН С.Кушкумбаев также назвал дебаты, посвященные построению регионального партнерства в Афганистане, Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости, безопасности и развития. «Он объяснил, что цель этих дебатов очень важная, поскольку предлагается реабилитировать Афганистан через его вовлечение в экономические и торговые связи, тем самым сделать более открытым и прагматичным партнером для стран региона», — поясняется в сообщении.

«В этом контексте, конечно, афганская сторона всячески поддерживает подобный подход и считает его очень продуктивным», – заключил собеседник.

Как уже сообщалось, Н.Назарбаев посетит США с рабочим визитом 16-18 января.