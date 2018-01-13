Более 50 фур третий день не могут преодолеть перевал в Мангистау

Новости 115 0

Актау. 13 января. КазТАГ — Более 50 фур попали в затор на автотрассе в Мангистау, передает корреспондент КазТАГ.

Как утверждают дальнобойщики, они не могут сдвинуться с места. На подъеме Маната (Манаты Ата), на автотрассе между Шетпе и Бейнеу, из-за непогоды большегрузные фуры попали в затор.

«На подъеме застряли 55 фур, мы не можем подняться. Стоим без воды и еды уже третьи сутки. Звонили в ЧС, просили о помощи, но пока тишина. Здесь очень плохо ловит связь. Местный предприниматель за 5 тыс. тенге вытаскивает машины из грязи», — пожаловались водители.

Между тем, как прокомментировали ситуацию в ДЧС Мангистауской области, «все дороги республиканского значения открыты и проходимость есть».

«На месте работает спецтехника дорожных служб, дорогу расчищают и посыпают песком. Также на место выехали начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и заместитель акимата Мангистауского района для выяснения обстоятельств», — сказали в ДЧС.

Скоро мы забудем, что такое инфляция? Скоро мы забудем, что такое инфляция?
8432
comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Более Т20 млн. задолжали поставщики тепла и воды из Сатпаева компании «Жезказган Энергосбыт»
  2. Международные проекты на сумму более Т7,4 млрд планирует реализовать НЯЦ РК в 2018 г.
  3. США могут пересмотреть решение о выходе из Парижского соглашения о климате
  4. Алматинцы могут отслеживать передвижение автобусов через смартфон в режиме онлайн
  5. Казахстанские нотариусы и адвокаты могут ликвидироваться без налоговой проверки с начала 2018 г.

Новости партнеров

Загрузка...