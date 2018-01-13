Самолет Air Astana приземлился в Атырау из-за сработавшей сигнализации

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Алматы. 13 января. КазТАГ — Самолет авиакомпании Air Astana совершил непредвиденную посадку в Атырау из-за сработавшей сигнализации, пишет «Ак жайык».

«12 января в 20.35 в международном аэропорту г. Атырау совершил непредвиденную посадку самолет Airbus A320 авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс №КС911 Алматы-Стамбул», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ДЧС Атырауской области, воздушное судно с 86 пассажирами на борту вылетело из Алматы в 18.22. Во время полета в кабине экипажа сработала сигнализация о том, что повысилась температура в салоне. В аэропорту Атырау авиалайнер был обработан специальным раствором от обледенения. После этого в 22.00 воздушное судно продолжило полет.

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