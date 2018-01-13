Двое подозреваемых арестованы по делу о погибшей в КНР казахстанской студентке

Астана. 13 января. КазТАГ — Двое подозреваемых арестованы по делу о казахстанской студентке, погибшей в КНР 1 декабря 2017 года, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РК Ануар Жайнаков.

«По имеющимся у нас данным, погибшая девушка в день гибели находилась с подругой в гостях у своего знакомого, гражданина Пакистана, и его друга. Спустя какое-то время девушка выпала из окна 14-го этажа и разбилась», — уточнил А. Жайнаков подробности случившегося.

По его словам, находившихся в тот вечер вместе с девушками двух парней арестовали.

«После случившегося полиция начала разбирательство. Двоих граждан Пакистана арестовали. Один из них по-прежнему находится под арестом, а второй — под подпиской о невыезде. В настоящее время ведется расследование», — сказал представитель МИДа.

«О самих гражданах Пакистана известно крайне мало, информация в интересах следствия не разглашается», — добавил он.

«Наши дипломаты генерального консульства в Шанхае сразу после получения информации о случившемся связались с родственниками, оповестили о трагедии и оказали всю необходимую в этой ситуации помощь в организации доставки тела девушки в Казахстан», — пояснил дипломат.

Он уточнил, что тело казахстанки было доставлено на родину 25 декабря.

«Вопрос находится на особом контроле у казахстанских дипломатов. Кроме того, родственникам девушки предоставлен местный адвокат. (…) Родители ждут окончания расследования, которое установит обстоятельства смерти их дочери», — заключил А. Жайнаков.