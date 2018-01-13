Спасатели столичного региона за сутки эвакуировали из-за непогоды несколько десятков человек

Астана. 13 января. КазТАГ — За минувшие сутки бригадами экстренного реагирования филиалов Центра медицины катастроф эвакуировано 30 пострадавших, в том числе 5 детей, госпитализировано 3 человека, сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

По его информации, метели и бураны значительно затруднили движение на дорогах. Из-за непогоды парализованным оказалось движение не только на загородных трассах, но и на улицах городов и поселков. Резко возросло количество обращений за медицинской помощью, причем помощь пришлось оказать и попавшим в ДТП полицейским.

«11 января в 12.03 дежурному диспетчеру филиала Центра медицины катастроф по Астане поступила информация о том, что в поселке Жибек жолы произошло столкновение патрульной машины дорожной полиции с внедорожником, в результате чего пострадали двое сотрудников дорожной полиции. (…) Бригадой экстренного реагирования оказана медицинская помощь двум пострадавшим, которые были доставлены в 1-ю городскую больницу Астаны», — проинформировал представитель КЧС.

Кроме того, по его сведениям, бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта Карагандинской области «Матак» эвакуировала 17 пострадавших из опрокинувшегося пассажирского автобуса, следовавшего маршрутом «Караганда-Карагайлы», в среднюю школу поселка Шешенкара Бухар-Жырауского района.

Также с трассы Астана-Караганда из пос. Кызылсуат эвакуировано 9 человек, в том числе 5 детей и беременная женщина на позднем сроке.

«Восемь пострадавших, в том числе 5 детей, переданы родственникам, а беременная женщина госпитализирована в перинатальный центр №1», — уточнил Р. Иманкулов.