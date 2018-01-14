Аким Астаны пообещал разобраться с проблемой клопов в городе

Астана. 14 января. КазТАГ — Аким Астаны Асет Исекешев пообещал разобраться с проблемой клопов в городе после жалобы на странице «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» в соцсети, передает корреспондент КазТАГ.

«Моя племяшка поступила в медуниверситет, чему мы были очень рады. Пока она не заселилась в общагу. Проблема в том, что она стала чувствовать дискомфорт, когда ложилась спать. С утра все тело зудело. Долго она не могла понять причину. В конце концов, обнаружила клопов в постели. Стала обращаться к администрации общаги, стали «кормить завтраками», что будут проводить обработку. Теперь звонит староста и говорит, чтобы она сама обработала свою кровать», — написала на странице Айна Мукашаева.

«Одна надежда на нашу группу, чтобы медицинский университет Астаны, в конце концов, услышал, какие проблемы творятся в общаге, и что никто не хочет их решать», — подчеркнула она.

«Принято. Поручу изучить этот вопрос специалистам СЭС совместно с руководством медуниверситета. И в целом ситуацию по городу», — написал аким Астаны, отвечая на этот пост.

Следует отметить, что эта тема вызвала резонанс среди участников чата, которые утверждали, что проблема с клопами в столице застарелая и характерна не только для общежития медицинского университета.