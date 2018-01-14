Алматы. 14 января. КазТАГ – В трех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью 15 января на территории Мангистауской области местами ожидается сильный мороз до -22°С», — предупредили синоптики.

«15 января местами по Южно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, метель, усиление восточного ветра 15-20 м/с. 15-17 января в Кызылординской области местами ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с», — говорится в распространенной сводке.