Горевший у побережья Китая иранский нефтяной танкер затонул после очередного взрыва

Алматы. 14 января. КазТАГ – Иранский нефтяной танкер Sanchi, столкнувшийся с гонконгским сухогрузом 6 января у берегов Китая, после очередного взрыва затонул, пишут «Известия».

Как отмечается, информацию об этом распространило Центральное телевидение Китая в воскресенье, 14 января.

«После столкновения на борту танкера, перевозившего 136 тыс. тонн газового конденсата, вспыхнул пожар, а после первого взрыва китайские спасатели отказались его тушить, и он начал дрейфовать к берегам Японии. Спасателям удалось найти тела лишь трех из 32 пропавших членов экипажа, и власти Ирана признали их гибель», — напоминает издание.

Причина инцидента пока неизвестна.

8 января портал iz.ru сообщил, что панамским судном владеет иранская компания Bright Shipping Limited, на его борту было 30 граждан Ирана и двое гражданин Бангладеш. Гонконгское судно после столкновения осталось на плаву, находящихся на борту 21 члена экипажа эвакуировали.