Почти 9,6 млн человек в Китае внесены в черный список должников

Алматы. 14 января. КазТАГ — По состоянию на конец 2017 года в общей сложности более 9,59 млн человек в Китае были внесены в черный список за невыполнение денежных обязательств, передает «Синьхуа».

Как сообщили в Верховном народном суде (ВНС) КНР, попавшие в список должники сталкиваются с различными ограничениями. В частности, им было отказано в покупке более 9,36 млн авиабилетов и 3,67 млн железнодорожных билетов.

«ВНС делится персональными данными недобросовестных должников с авиационными и железнодорожными компаниями, чтобы те не продавали им билеты на транспорт», — говорится в сообщении.

Кроме того, банки отказывают неплательщикам в займах и оформлении кредитных карт. Судебные органы по всей стране заморозили за невыполнение обязательств депозиты на общую сумму свыше 180 млрд юаней ($27,7 млрд), проинформировали в ВНС.

Попавшие в черный список лица также не могут выступать в качестве представителя юридического лица и занимать руководящие должности.