Российские космонавты приготовили салат «Оливье» на МКС

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Алматы. 14 января. КазТАГ – Российские космонавты приготовили салат «Оливье» на Международной космической станции (МКС), пишут российские СМИ.

Как отмечается, видеозапись о кулинарных опытах на орбите была выложена в канун «старого Нового года».

Популярный новогодний салат приготовили Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров. Они аккуратно нарезали ингредиенты и запихивали их в пакет, чтобы они не разлетались по станции.

Как уточнила «Комсомольская правда», в состав салата вошли: лук, консервированный картофель, колбаса, соленые огурцы, горошек в молочном соусе, яйца (в виде омлета), соус.

Пробуя праздничное угощение, экипаж станции поднял пакетики с шампанским и прокричал троекратное «Ура!».

Жульен с грибами Жульен с грибами
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Ранее сообщалось, что работающие на МКС космонавты и астронавты 31 декабря смогут отмечать наступление Нового года полтора десятка раз, пролетая над разными часовыми поясами, где уже наступил новый год.

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