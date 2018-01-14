Израильские ВВС нанесли авиаудар в секторе Газа

Алматы. 14 января. КазТАГ — Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля поразили цели палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа на границе с Египтом, сообщает РБК.

По информации газеты Jerusalem Post, ВВС атаковали «инфраструктуру террористов». Кроме того, военные Израиля по соображениям безопасности закрыли контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом», через который в Газу доставляют грузы. «Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа», — цитирует газета заявление израильской армии.

В частности, стало известно, что израильские военные уничтожили тоннель, принадлежавший, по их сведениям, ХАМАС, сообщает Times of Israel. По тоннелю можно было попасть из сектора Газа в Израиль и Египет.

В воскресенье, 14 января, появились сообщения о том, что израильские самолеты нанесли удары по территории сектора Газа к востоку от города Рафах, который находится недалеко от египетской и израильской границ.

«Мы считаем, что это был тоннель террористов, потому что он проходит под стратегическими объектами», — сообщил пресс-секретарь минобороны Израиля Джонатан Конрикус. Речь идет о газо- и нефтепроводах и блокпосте израильских военных.

Как уточняется, тоннель начинался в Рафахе в 900 м от границы Израиля и пересекал израильскую границу под КПП «Керем-Шалом». Тоннель был прорыт вглубь израильской территории на 180 м. С другой стороны он уходил на сотни метров на территорию Египта.

Между тем в ХАМАС, по информации Times of Israel, заявили, что это был тоннель контрабандистов.

Напомним, предыдущий авиаудар по «военному комплексу» ХАМАС израильская авиация нанесла 2 января. Это стало ответом на ракетный обстрел израильской территории. Также 31 декабря ЦАХАЛ атаковали блокпост ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, произошедший 29 декабря.