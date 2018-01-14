В Чехии проведут второй тур президентских выборов

Алматы. 14 января. КазТАГ — Действующий президент Чехии Милош Земан и бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош вышли во второй тур президентских выборов, который состоится 26-27 января, сообщает ТАСС.

По данным чешского статуправления, добивающийся переизбрания президентом на второй пятилетний срок М. Земан в первом туре набрал 38,56% голосов. И.Драгош получил поддержку у 26,6% избирателей.

В голосовании первого тура президентских выборов приняли участие 61,92% из 8 366 433 избирателей страны, население которой составляет 10,6 млн граждан. М.Земан на встрече с журналистами, комментируя итоги голосования, обратил внимание, что в завершившемся первом туре выборов его поддержали значительно больше избирателей, чем в первом туре выборов 2013 года, когда он собрал 24,2% голосов избирателей. М.Земан был тогда впервые избран главой государства по итогам второго тура, в котором за него проголосовали 54,8% избирателей.

М. Земана поддержали на выборах, в частности, действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и чешский эстрадный певец Карел Готт.