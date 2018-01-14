Турция перебросила военную технику к границе с Сирией

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Алматы. 14 января. КазТАГ — Турция направила колонну военной техники к границе с Сирией после призыва сдаться, с которым президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к курдским отрядам «Сил народной самообороны» (СНС), сообщает агентство «Анадолу».

«Среди техники было и пять танков, их транспортировали на грузовых машинах. (…) Тяжелая военная техника была направлена для усиления приграничного контингента», — приводит ТАСС информацию турецкого агентства.

Ранее в субботу ВС Турции открыли ответный артиллерийский огонь по позициям «Сил народной самообороны». Артобстрелы были произведены в тот момент, когда Р. Эрдоган выступал в провинции Элязыг, где он заявил, что если «террористы в Африне не сдадутся, то Турция их уничтожит за неделю».

Анкара считает СНС и сирийскую партию «Демократический союз» ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. На протяжении последних месяцев Р.Эрдоган неоднократно говорил о возможности проведения военной операции против них в сирийском кантоне Африн.

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