Акимы районов и главы облуправлений наказаны за неосвоение более Т0,5 млрд из бюджета 2017 г. в СКО

Петропавловск. 15 января. КазТАГ — Акимы районов и главы облуправлений наказаны за неосвоение более Т0,5 млрд из бюджета 2017 года в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент.

«Наказаны аким района им. Г. Мусрепова Владимир Дудов, руководитель управления координации занятости Сергей Яковенко, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ Адильбек Аубакиров, заместитель акима Петропавловска Кайролла Галеев, и.о. акима Тайыншинского района Николай Трифонов, зам. акима Жамбылского района Мурат Нуркенов, заместитель акима Есилького района Александр Кравчук. Также будет наказан аким Уалихановского района Медет Оспанов, который и по доходам, и по расходам сработал очень плохо», — сказал на заседании в облакимате в понедельник глава региона Кумар Аксакалов.

Он добавил, что по Уалихановскому району возникают самые различные вопросы.

«По этому району очень много вопросов возникает и в социально-экономическом развитии и по финансам. Направьте комиссию, проверьте работу аппарата. Почему многие вопросов там тормозятся, в чем причина», — поручил аким СКО.

Как проинформировал руководитель управления финансов области Ескен Акимжанов, при уточненном плане Т190,14 млрд в СКО в 2017 году произведены расходы на Т189,625 млрд, остаток непроизведенных расходов сложился в сумме Т523,7 млн.

«По целевым трансфертам, выделенным из республиканского бюджета, исполнение составило 99,3%, недоосвоено Т375,4 млн. По местному бюджету неосвоение составило Т166,3 млн, освоено 99,9%. В целом неосвоение по объективным причинам составляет Т45,3 млн, по субъективным – Т478, 4 млн.», — проинформировал Е. Акимжанов.

По его словам, по местному бюджету среди администраторов бюджетных программ, акимов районов и г. Петропавловска наблюдается ежегодная тенденция неисполнения расходной части бюджета.

«В Есильском районе неосвоение составило Т27,1 млн, в Жамбылском – Т27,2 млн, в районе им. Г. Мусрепова – Т43,6 млн, в Тайыншинском – Т14 млн, в Уалихановском – Т31,7 млн, в г. Петропавловске – Т68,7 млн», — сообщил руководитель управления финансов.

Кроме того, по его данным, областными администраторами бюджетных программ расходная часть бюджета выполнена на 99,7%, неосвоение составило Т287 млн.

«Так, управление энергетики и ЖКХ недоосвоило Т265,6 млн (в том числе по республиканскому бюджету – Т262,8 млн), управление координации занятости и социальных программ – Т5,7 млн (5,4 млн – по республиканскому бюджету), управление предпринимательства и туризма – Т5,6 млн, управление строительства, архитектуры и градостроительства – Т3,1 млн, управление здравоохранения – Т2,5 млн. СКО находится на 7 месте в республике по освоению бюджетных средств, но по республиканскому бюджету – большое неосвоение средств, выделенных из Национального фонда», — отметил Е. Акимжанов.

Аким СКО К. Аксакалов добавил, что из Т523 млн бюджетных средств, не освоенных в регионе, больше половины – по одному проекту – месторождению олова «Сырымбет» в Айыртауском районе.

«Кто должен был контролировать ход строительства и весь этот процесс? Вы должны были с самого начала все эти процессы взять в руки и смотреть», — сказал он, обращаясь к и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ Адильбеку Аубакирову.

Аким региона отметил, что речь идет о плохом планировании и отсутствии контроля со стороны администратора программы.

«На примере «Сарымбета» – акимы районов со своими командами только периодически этим вопросом занимаются. Более того, в декабре мы давали возможность секвестировать, чтобы было легче, и что в результате? Не выполнили и пошли на невыполнение расходной части. С таким трудом эти деньги достаются, нам приходится интересы области на республиканском уровне отстаивать, находить аргументацию, а здесь не успеваем осваивать. При общем перевыполнении доходной части районы и управления недоработали», — заключил К. Аксакалов.

Глава СКО сообщил, что в этой связи и привлечены к дисциплинарной ответственности руководители районов и управлений. Чтобы систематизировать и анализировать работу управлений и акиматов, он также поручил управлению финансов на еженедельной основе предоставлять в аппарат акима области информацию о ходе исполнения доходной и расходной части бюджета, а аппарату акима области приказал включить в план проведения заседаний акимата отчет управления финансов об исполнении бюджета на ежемесячной основе.