Казахстанские НПО призывают сдать сведения о своей деятельности для формирования единой базы данных

Астана. 15 января. КазТАГ — Казахстанские неправительственные организации (НПО) призывают сдать сведения о своей деятельности для формирования единой базы данных, сообщает пресс-служба министерства по делам религий и гражданского общества РК.

«В соответствии с приказом министра по делам религий и гражданского общества РК с 15 января 2018 года действуют упрощенные «Правила предоставления сведений о своей деятельности НПО и формирования базы данных о них», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Как отмечается, в рамках упрощенных правил, оптимизирована форма предоставления сведений в базу данных НПО: исключены и конкретизированы отдельные пункты, для удобного заполнения информация представлена в табличной форме; для обеспечения корректной и унифицированной информации при заполнении формы добавлены списки по регионам, направлениям деятельности организации, ее организационно-правовым формам; исключены нормы, обязывающие предоставлять учредительные документы, бухгалтерский баланс; пункты о доходах и расходах организации приведены в соответствие с формой налоговой отчетности.

«Представители НПО могут сдать сведения о своей деятельности через информационный ресурс «База данных НПО» (infonpo.kz), который заработал с 1 марта прошлого года. Для предоставления сведений о деятельности через веб-портал infonpo.kz требуется электронная цифровая подпись, которую можно получить в ближайшем отделении ЦОН», — уточняется в сообщении.

Между тем почти за год работы ресурса infonpo.kz сведения о своей деятельности в электронном формате сдали в срок порядка 3 тыс. НПО, что свидетельствует о доступности работы с сайтом и несложной процедуре заполнения отчетных форм.

«В этой связи призываем неправительственные организации до 31 марта 2018 года сдать сведения о своей деятельности за 2017 год в базу данных НПО через информационный ресурс infonpo.kz», — заключает пресс-служба.