В Костанайской области будут избавляться от неработающих сельхозкооперативов

Костанай. 15 января. КазТАГ — За 2 последних года в Костанайской области создано 40 сельских производственных кооперативов, однако 7 из них бездействуют, передает корреспондент КазТАГ.

«(Созданные сельхозкооперативы – КазТАГ) 25 — мясного направления и 15 — молочного. Это в Аулиекольском, Денисовском, Житикаринском, Костанайском, Карабалыкском, Федоровском и Тарановском районах», — отметил руководитель управления сельского хозяйства Дархан Абдикаримов на аппаратном совещании в акимате Костанайской области в понедельник.

Однако, по его словам, 7 кооперативов на сегодня бездействуют.

«Вместе с тем необходимо отметить, что созданные в ряде районов СПК – в Узункольском 2 СПК (СПК «Узунколь Мал Онимдеры», СПК «Вектор»), Алтынсаринском 1 СПК (СПК «Танабай»), Жангельдинском 1 СПК (СПК «Улпа»), Карасуском 1 СПК (СПК «Орлеу 2050»), Тарановском 1 СПК (СПК «Ар Агро Аят») и г.Аркалыке 1 СПК (СПК «Калел») в реализации программы продуктивной занятости не участвуют», — подчеркнул Д. Абдикаримов.

В связи с этим аким Костанайской области Архимед Мухамбетов поручил исключить из списка участников программы неработающие СПК.

«Они, получается, в реализации данной программы не участвуют, для чего мы их создавали? Главная задача — это обеспечить загрузку простаивающих предприятий. Они должны были закупать скот, молоко, развивать СПК, а они не участвуют», — указал он.

Вместе с тем, как отмечалось на совещании, с помощью новых сельхозкооперативов удалось увеличить закуп сырья. При плане 6 тыс. тонн молока в 2017 году кооперативы сдали на предприятия Костанайской области вдвое больше продукции.