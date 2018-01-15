Бывшие узники тюрьмы Гуантанамо находятся в Казахстане, но они не являются беженцами — КНБ РК

Алматы. 15 января. КазТАГ — Динара Жаркеева. Бывшие узники тюрьмы Гуантанамо находятся на территории Казахстана, но они не являются беженцами, сообщили в комитете национальной безопасности (КНБ) РК на запрос КазТАГ.

«31 декабря 2014 года в Казахстан прибыло пятеро лиц, ищущих убежище. До настоящего времени они находятся на территории страны. Ранее они были освобождены правительством США из заключения с базы Гуантанамо в связи с отсутствием достаточных оснований для предъявления им обвинений в совершении преступлений», — говорится в ответе КНБ.

Также в ведомстве указали, что «кроме отмеченных лиц, другие иностранцы, подозреваемые в сотрудничестве с международными террористическими организациями или сотрудничавшие с террористами, в Казахстан официально не направлялись».

При этом контроль над пребыванием указанных лиц осуществляется местным представительством неправительственной организации — Международным комитетом красного креста, а также органами внутренних дел Казахстана.

Также отмечается, что бывшим узникам Гуантанамо предоставлен статус лиц, ищущих убежище, решение о признании их беженцами является прерогативой МВД.

«Согласно пунктам 1 и 3 статьи 13 закона Республики Казахстан «О государственных секретах» от 15 марта 1999 года (№ 349-1), данные о дальнейших планах государства по указанному вопросу разглашаться не могут», — добавили в КНБ РК.

Как известно, экс-президент США Барак Обама 22 января 2009 года подписал указ о расформировании тюрьмы Гуантанамо, после чего последовало освобождение почти 200 узников данного лагеря, в том числе 5 мужчин, задержанных в Пакистане по подозрению в связях с «Аль-Каидой». Затем эти лица были отправлены на поселение в Казахстан: йеменцы Асим Тхабит Абдулла аль-Халаки, Мухаммед Али Хуссейн Хания, Сабри Мухаммед аль-Кураши, а также тунисцы Абдель аль-Хакими и Абдалла бин Али бин-Луфти. Ранее они более 10 лет содержались в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп не намерен закрывать спецтюрьму, указывая на недопустимость освобождения из нее узников, которые, по его словам, могут вернуться к террористической деятельности.

Спецтюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году администрацией США во главе с Джорджем Бушем-младшим. В этом лагере содержатся лица, подозреваемые в причастности к террористической деятельности. Узники Гуантанамо находятся фактически в правовом вакууме. Бывший президент США Б. Обама практически сразу после начала исполнения им полномочий главы государства подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение года, однако столкнулся с противодействием конгресса.

Таким образом, лагерь в Гуантанамо существует до сих пор, вызывая резкую критику в адрес Вашингтона со стороны правозащитников.