Как «забота» от государства убивает интернет-ресурсы

Политика 102 1
Поправки к закону о СМИ понижают гражданскую активность и дают зелёный свет коррупции. Юрист Интерньюс Казахстан Ольга Диденко в студии ZONAkz

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. «Истеблишмент разобщен и ведет борьбу за ресурсы». «Трехъязычие: притча во языцех или реальный проект?». «Запретили звонить должникам после девяти часов вечера, отправлять им больше трех сообщений в день, оказывать давление, шантажировать, оскорблять»
  2. Роспотребнадзор предостерег интернет-покупателей от употребления опасного «жиросжигателя»
  3. Казахстанцев предупредили об участившихся фактах интернет-мошенничеств при продаже товаров
  4. В МОАП РК рассказали о мерах по защите казахстанских интернет-ресурсов от вируса-майнера
  5. Казахстанские коллекторы требуют больше полномочий с целью возврата долгов

Новости партнеров

Загрузка...