Как «забота» от государства убивает интернет-ресурсы 15.01.2018 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 102 1 Поправки к закону о СМИ понижают гражданскую активность и дают зелёный свет коррупции. Юрист Интерньюс Казахстан Ольга Диденко в студии ZONAkz comments powered by HyperComments Похожие материалы: «Истеблишмент разобщен и ведет борьбу за ресурсы». «Трехъязычие: притча во языцех или реальный проект?». «Запретили звонить должникам после девяти часов вечера, отправлять им больше трех сообщений в день, оказывать давление, шантажировать, оскорблять» Роспотребнадзор предостерег интернет-покупателей от употребления опасного «жиросжигателя» Казахстанцев предупредили об участившихся фактах интернет-мошенничеств при продаже товаров В МОАП РК рассказали о мерах по защите казахстанских интернет-ресурсов от вируса-майнера Казахстанские коллекторы требуют больше полномочий с целью возврата долгов