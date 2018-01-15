Караганда. 15 января. КазТАГ — Чемпиону мира по боксу Геннадий Головкин стал почетным жителем Карагандинской области, передает корреспондент.

«К нам сегодня приехал легендарный земляк. В любой точке земного шара его знают. В родном городе Гену не просто ждут, для всех нас это большое событие. Сегодняшняя встреча ознаменована тем, что Г. Головкину присваивается звание почетного жителя Карагандинской области», — сказал аким региона Ерлан Кошанов в понедельник.

Он отметил, что такое звание присваивается за особые заслуги, такие как уважение, признательность и любовь к своей Родине. В свою очередь, титулованный боксер поблагодарил руководство региона и депутатов областного маслихата за присвоение звания.

«Для меня это особая честь. Я хотел поблагодарить главу нашего государства Нурсултана Назарбаева за то, что поддерживает спорт. Мы все видим достижения и финансовую устойчивость нашей страны. Это радует, ребята. Занимайтесь спортом и добивайтесь поставленных целей», — отметил Г. Головкин.