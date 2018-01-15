Глава Нацбанка не исключил дальнейшего снижения базовой ставки в 2018 г.

Алматы. 15 января. КазТАГ — Председатель Национального банка РК Данияр Акишев не исключает дальнейшего снижения базовой ставки в 2018 году, сообщила пресс-служба регулятора.

«Глава финрегулятора отметил, что Национальный банк не исключает дальнейшего снижения базовой ставки в 2018 году», — сообщила пресс-служба, ссылаясь на Д.Акишева, который ответил на вопросы журналистов о базовой ставке на брифинге для телевизионных СМИ.

По его словам, «смягчение денежно-кредитной политики продолжится, если условия торговли и ситуация в странах – торговых партнерах останутся позитивными, тренды, которые способствовали улучшению ситуации в экономике Казахстана в 2017 году, продолжатся и в текущем году, и в целом прогнозная и фактическая динамика инфляции будут соответствовать друг другу».

Как напомнил Д.Акишев, Национальный банк в понедельник принял решение снизить базовую ставку до 9,75% с симметричным коридором колебаний +/-1%.

«Ставки по операциям предоставления ликвидности банкам составляют 10,75%, а по операциям изъятия ликвидности – 8,75%», — уточнил он.

«Решение по снижению базовой ставки обусловлено положительными итогами 2017 года и ожиданиями благоприятного развития экономической ситуации в 2018 году. Оно подтверждает уверенность Национального банка в сохранении инфляции в пределах нового целевого коридора 5-7% в 2018 году и в постепенном достижении среднесрочной цели в 4% в 2020 году», — сказал Д.Акишев.

Напомним, очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 марта 2018 года.

Как сообщалось, 20 февраля 2017 года Нацбанк РК понизил базовую ставку с 12% до 11% с коридором +/-1%, 10 апреля принял решение сохранить ее с симметричным коридором процентных ставок +/-1%. Далее, 5 июня, ставка была снижена с 11% до 10,5% с коридором +/-1%, а 17 июля — сохранена на уровне 10,5% с коридором +/-1%. 21 августа Нацбанк понизил базовую ставку до 10,25%.