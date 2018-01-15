Алматы. 15 января. КазТАГ — Власти Турции обвинили США в создании «армии террористов» в Сирии, пишет РБК со ссылкой на агентство Anadolu.

«США, заявившие о планах формирования новых военных соединений из курдского ополчения на севере Сирии, тем самым создают «армию террористов». Об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Также Б. Боздаг подчеркнул, что действия США в Сирии «несовместимы с дружбой, союзничеством и моделью стратегического партнерства с Турцией». Вашингтон, оказывая помощь курдам, «играет с огнем».

«США играют с огнем, сотрудничая в борьбе с террористами ДЕАШ не с Турцией, а с боевиками террористической организации PYD/YPG, и поставляя им тысячи грузовиков с оружием. Сегодня же США пытаются создать армию террористов, называя ее «силами по обеспечению безопасности границ Сирии», — заявил турецкий вице-премьер.

Как сообщал в начале января Reuters, коалиция во главе с США начала подготовку так называемых «сил безопасности границы» на севере Сирии на базе местного ополчения, по большей части состоящего из курдских военизированных формирований. Формирование «сил безопасности границ» происходит на территории, подконтрольной SDF (Сирийским демократическим силам), также преимущественно курдским по составу.

Reuters уточняет, что общая численность «сил безопасности границ» должна составить в итоге около 30 тыс. человек. Они должны быть развернуты вдоль границы с Турцией на севере, иракской границей на юго-востоке и вдоль долины реки Евфрат.

После сообщений о начале формирования «сил безопасности» временный поверенный в делах США в Турции Филип Коснетт был вызван в турецкий МИД для дачи объяснений, как сообщало издание Hurriyet Daily News со ссылкой на источники. Турция осудила подобные планы. ​Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что подобным образом Пентагон «легализует террористов».

Информацию о создании нового военного формирования, которое будет заниматься охраной границ, подтвердили в международной коалиции. Их ядром должны стать 15 тыс. членов Сирийских демократических сил.

На фоне сообщений о формировании «сил безопасности границ» Анкара заявила о готовности к началу новой военной операции на севере Сирии. Как сообщает Haber Yirmi со ссылкой на очевидцев, в пограничные районы Сирии и Турции началось стягивание сил армии и бронетехники. Подразделения турецкой армии развернуты в провинции Хатай на границе с сирийской провинцией Африн, сам город Африн, где базируются курдские силы, подвергается обстрелам.

В свою очередь российские военные в конце декабря обвинили США в подготовке террористов под видом «новой сирийской армии» на военной базе Эт-Танф на севере страны.

«По данным космической и других видов разведки, на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», — отметил начальник российского генштаба Валерий Герасимов.

Между тем международная коалиция опровергла подобные обвинения.