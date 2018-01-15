Шымкент. 15 января. КазТАГ – На 3,5 года осужден экс-председатель Туркестанского городского суда Омар Серикбаев, сообщил судья Талгат Кахаров.

«На 3,5 года осужден экс-председатель Туркестанского городского суда. Он признан виновным по статье 190 (мошенничество) УК РК. Омару Серикбаеву назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии средней безопасности, у него должно быть конфисковано имущество, добытое преступным путем. Также он лишен права пожизненно занимать аналогичные должности», — сказал судья Аль-Фарабийского районного суда Т. Кахаров в понедельник.

О. Серикбаева взяли под стражу 22 декабря. Его обвинили в том, что он получил Т3 млн от подсудимого, обещая ему смягчить наказание. Как известно, подсудимый заключил с прокурором соглашение и признал вину.