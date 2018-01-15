На таможне «Калжат» в Алматинской области задержана экономическая контрабанда на Т60 млн

Астана. 15 января. КазТАГ – На пропускном пункте «Калжат» Алматинской области пресечен факт экономической контрабанды в особо крупном размере, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов РК.

«11 января текущего года сотрудниками службы экономических расследований совместно с таможенной службой ДГД по Алматинской области на пропускном пункте «Калжат» таможенного поста «Алтынколь» пресечен факт экономической контрабанды в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства в понедельник.

«В ходе проведенных мероприятий выявлен факт незадекларированных товаров народного потребления на сумму свыше Т60 млн, общая сумма причитающихся к уплате таможенных пошлин и налогов составила свыше Т13 млн», — уточняется в сообщении.

По вышеуказанному факту службой экономических расследований ДГД по Алматинской области проводится досудебное производство по ст. 234 ч. 2 п. 4 УК РК (экономическая контрабанда в особо крупном размере).

Всего службой экономических расследований ДГД по Алматинской области за 2017 год в сфере расследования дел по таможенным правонарушениям окончено с направлением в суд 47 досудебных производств. Наложен арест на имущество — Т971 613 584, в том числе подлежащее конфискации – Т925 751 147, подытожили в комитете.