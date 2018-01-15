Саудовские компании задействуют в проектах по переработке нефти и газа в Казахстане

Алматы. 15 января. КазТАГ — Состоялся телефонный разговор главы государства Нурсултана Назарбаева с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом аль-Саудом, сообщила пресс-служба президента РК.
Как отмечается, в ходе беседы главы государств обменялись мнениями о текущей ситуации на мировом рынке нефти и обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Н.Назарбаева в Саудовскую Аравию в октябре 2016 года.
«Король Саудовской Аравии отметил, что уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений и намерен дать поручение саудовским компаниям принять участие в реализации проектов по переработке нефти и газа в Казахстане», — говорится в сообщении на сайте Акорды в понедельник.
Главы государств также договорились поддерживать практику обмена взаимными визитами.
Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.comments powered by HyperComments