Саудовские компании задействуют в проектах по переработке нефти и газа в Казахстане

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Алматы. 15 января. КазТАГ — Состоялся телефонный разговор главы государства Нурсултана Назарбаева с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом аль-Саудом, сообщила пресс-служба президента РК.

Как отмечается, в ходе беседы главы государств обменялись мнениями о текущей ситуации на мировом рынке нефти и обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Н.Назарбаева в Саудовскую Аравию в октябре 2016 года.

«Король Саудовской Аравии отметил, что уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений и намерен дать поручение саудовским компаниям принять участие в реализации проектов по переработке нефти и газа в Казахстане», — говорится в сообщении на сайте Акорды в понедельник.

Главы государств также договорились поддерживать практику обмена взаимными визитами.

Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

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