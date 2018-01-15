Уголь марки «шубаркуль» подорожал в Астане с января

Астана. 15 января. КазТАГ — Уголь марки «шубаркуль» подорожал в Астане с 4 января, сообщается на сайте столичного акимата.

Как отмечается, уголь этой марки пользуется особым спросом у населения, цена на него в декабре 2017 года составляла Т11 500 за тонну без учета доставки.

«С 4 января 2018 года цена на шубаркульский уголь выросла на 1 тыс. тенге в связи с увеличением стоимости угля по итогам торгов на товарной бирже, стоимости ГСМ, амортизации техники, стоимости маневровых работ по доставке и транспортировки ж/д вагонов от станции до тупика и обратно на станцию», – проинформировали в акимате.

Напомним, в Астане функционируют 15 точек реализации угля, 7 из которых крупные. Также в столице имеется порядка 20 грузополучателей угля для коммунально-бытовых нужд.

С 1 по 15 января в Астану поступило 321 672 тонны угля разных марок. По информации акимата, в настоящее время дефицита угля в столице не наблюдается.

«Благодаря организованной акиматом города горячей линии, а также проводимой в соцсетях и средствах массовой информации работе, потребители приобретают уголь напрямую по приемлемым ценам без дополнительных накруток», – утверждают в акимате.