Незарегистрированный лекарственный препарат уничтожили в Астане по постановлению суда

Новости 115 0

Астана. 15 января. КазТАГ — Незарегистрированный в Казахстане лекарственный препарат был уничтожен в Астане по постановлению суда, сообщает пресс-служба столичного горсуда.

«Постановлением специализированного межрайонного административного суда города Астаны ИП К. признан виновным по ч. 2 ст. 426 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа в размере 100 МРП, с приостановлением деятельности сроком на 1 месяц, с конфискацией лекарственного препарата «Дюфастон», с последующим уничтожением», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Уточняется, что факт реализации незарегистрированного на территории РК лекарственного препарата «Дюфастон» был установлен в ходе проверки, проведенной департаментом комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по г.Астана после поступившего обращения. ИП К. в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал полностью.

Постановление вступило в законную силу.

1 МРП = Т2405

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Решение суда Амстердама не несет ограничений прав «Самрук-Қазына» в отношении акций KMG Kashagan B.V., заявили представители компании
  2. Роспотребнадзор предостерег интернет-покупателей от употребления опасного «жиросжигателя»
  3. Суда на Каспии будут контролировать по схожей с Черным и Средиземным морями системе
  4. Условия проведения химической кастрации в Казахстане по приговору суда пояснили в генпрокуратуре РК
  5. Решение суда Амстердама об оставлении в силе ареста $5,2 млрд из средств Нацфонда РК прокомментировал Шукеев

Новости партнеров

Загрузка...