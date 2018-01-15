Незарегистрированный лекарственный препарат уничтожили в Астане по постановлению суда

Астана. 15 января. КазТАГ — Незарегистрированный в Казахстане лекарственный препарат был уничтожен в Астане по постановлению суда, сообщает пресс-служба столичного горсуда.

«Постановлением специализированного межрайонного административного суда города Астаны ИП К. признан виновным по ч. 2 ст. 426 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа в размере 100 МРП, с приостановлением деятельности сроком на 1 месяц, с конфискацией лекарственного препарата «Дюфастон», с последующим уничтожением», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Уточняется, что факт реализации незарегистрированного на территории РК лекарственного препарата «Дюфастон» был установлен в ходе проверки, проведенной департаментом комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по г.Астана после поступившего обращения. ИП К. в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал полностью.

Постановление вступило в законную силу.

1 МРП = Т2405