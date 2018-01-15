Подозреваемый в создании ОПГ экс-глава центра занятости Шымкента объявлен в международный розыск

Шымкент. 15 января. КазТАГ – Подозреваемый в создании организованной преступной группы (ОПГ) экс-глава центра занятости Шымкента Асылжан Жамалбеков объявлен в международный розыск, передает корреспондент.

«Экс-руководитель центра занятости Шымкента объявлен в международный розыск. Суд выдал санкцию после представлению следователя. А. Жамалбеков уклоняется от следственных органов. Адвокат подал частную жалобу о том, что нет никакой необходимости объявлять в международный розыск. Доводы были необоснованны и областной суд, рассмотрев, оставил жалобу адвоката без удовлетворения», — проинформировал судья Абайского районного суда Шымкента Еркен Отарбаев во вторник.

31-летнего экс-начальника центра занятости подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РК (мошенничество) и ст. 262 УК РК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них).

«По версии следствия, он в группе лиц со своими подчиненными совершил деяния, ущерб от которых составил Т437,384 млн. Всего в участии ОПГ подозревают 14 человек. Все кроме начальника центра занятости уже предстали перед судом», — добавили в суде.