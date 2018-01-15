Астана. 15 января. КазТАГ – Получателем доли Казахстана на Северном Каспии определяют компанию PSA, передает корреспондент со ссылкой на проект постановления правительства РК.

«Определить ТОО «PSA» получателем от имени государства доли РК, передаваемой в натуральной форме недропользователем в счет исполнения налогового обязательства, предусмотренного соглашением о разделе продукции по Северному Каспию от 18 ноября 1997 года. Признать утратившим силу постановление правительства РК от 14 февраля 2017 года № 67 «Об определении получателя от имени государства доли РК по соглашению о разделе продукции по Северному Каспию от 18 ноября 1997 года», — говорится в документе, размещенном в понедельник на сайте министерства энергетики РК.

Уточняется, что постановление за подписью премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева вводится в действие с момента подписания.

Отметим, что компания PSA является дочерним предприятием АО «НК «КазМунайГаз». ТОО создано в 2010 году. 100% акций компаний находятся в доверительном управлении у минэнерго.

«В период с 2010 года по 20 июня 2016 года ТОО «PSA» осуществляло функции полномочного органа в соглашениях о разделе продукции по Северо-Каспийскому и Карачаганакскому проектам на основании доверенностей, выданных министерством энергетики РК. С 20 июня 2016 года ТОО «PSA» осуществляет функции полномочного органа на основании постановления правительства РК №355. Согласно доверенности, выданной министерством энергетики РК, ТОО «PSA» уполномочено осуществлять представительство от имени министерства энергетики РК, являющегося Казахской стороной в рамках договора о разделе продукции месторождения «Дунга» от 1 мая 1994 года», — сказано в описании компании на ее официальном веб-сайте.