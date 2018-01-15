Российские специалисты протестируют спутник Angosat

Алматы. 15 января. КазТАГ — Специалисты ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» завершают обработку телеметрической информации с первого ангольского спутника Angosat и готовятся провести «ряд тестов», сообщают российские СМИ.

«Поступающая со спутника телеметрия позволила выявить проблему в работе аппаратуры системы электроснабжения космического аппарата Angosat», — говорится в сообщении корпорации.

«В ближайшее время спутник покинет зону радиовидимости средств Центра управления полетом (ЦУП) подмосковного Королева. Работы, которые связаны с проведением летных испытаний спутника, должны возобновиться в середине апреля», — сообщает РБК.

Напомним, космический аппарат Angosat был создан по заказу министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Его запуск был запланирован на 7 декабря, но был отложен из-за нештатной ситуации при попытке заправить разгонный блок «Фрегат-СБ». Тогда неверно сработал один из его клапанов.

26 декабря ракета-носитель «Зенит-2SБ» с ангольским спутником стартовала с площадки №45 космодрома Байконур. На следующий день ракета вывела аппарат на орбиту, но после того как он отделился от разгонного блока, связь с ним была потеряна. Позднее специалистам «Энергии» удалось восстановить связь со спутником.