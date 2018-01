Судьба замороженных $22 млрд средств Нацфонда РК будет решаться «достаточно долго», утверждают в минюсте

Астана. 15 января. КазТАГ — Оксана Скибан. Судьба замороженных $22 млрд средств Национального фонда Казахстана будет решаться «достаточно долго», сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев.

«Очень важно понимать, что предварительная заморозка не означает, что Казахстан потерял деньги, что эти деньги уже ушли. Судьба этих денег будет решаться на последующих этапах и до того времени еще достаточно долго», — сказал М. Бекетаев в кулуарах мажилиса парламента в понедельник.

При этом он напомнил, что суд Великобритании рассмотрит встречный иск Казахстана к молдавскому бизнесмену Анатолию Стати в октябре 2018 года. При этом министр добавил касательно других юрисдикций, что Казахстан намерен «возражать» на территории каждой из этих стран.

«Это Швеция, Бельгия, Нидерланды. Так вот, в этих странах первое действие — это предварительный арест. Второе действие — это просьба признать законным на территории каждой из этих стран арбитражное решение. Естественно, мы будем возражать. Как мы возразили в Великобритании, мы также будем возражать в этих странах и будем говорить о том, что у нас есть доказательства о мошенничестве Стати», — пояснил М. Бекетаев.

Таким образом, по его словам, те деньги, которые А. Стати должен был вложить в строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ), он не вложил.

«Он вывел их на счета в латвийском банке, а в арбитражном решении одна часть компенсации — это именно компенсация за ГПЗ. И в арбитражном решении стоимость этого недостроенного ГПЗ оценивается в $230 млн. По нашим данным, на счета в латвийском банке выведено $167 млн, то есть уже стоимость ГПЗ искажена. На этом факте основываясь, мы строим свою защиту и возражаем против принудительного исполнения. И мы говорим: извините, это арбитражное решение нельзя признать законным, потому что в арбитражных разбирательствах Стати скрыл реальную стоимость этого ГПЗ. Она не может стоить $230 млн», — указал министр.

«Когда эти слушания пройдут? Ни в одной стране время слушаний о принудительном исполнении не назначены. То, что сейчас выбрасывается в иностранных СМИ стороной Стати, это слушания о снятии или неснятии предварительных арестов», — добавил М. Бекетаев.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно о том, что американская холдинговая компания The Bank of New York Mellon заморозила $22 млрд из активов Национального фонда Казахстана из-за судебного иска молдавского бизнесмена А. Стати и его компании к правительству РК.

Разбирательство было начато в связи с решением международного арбитражного трибунала против Казахстана на сумму около $500 млн. Как уточнили ранее в министерстве юстиции РК, иск направлен на возмещение убытков и взыскание ущерба, вытекающих из сложной и широкомасштабной преступной схемы мошенничества, совершенной Стати через группу лиц и корпоративных структур. Также Казахстан ходатайствует о применении судебного запрета против молдавских бизнесменов.

26 октября в минюсте РК сообщили, что доводы о фактах мошенничества со стороны бизнесменов Стати не были рассмотрены по существу в шведском апелляционном процессе, и 9 декабря 2016 года апелляционный суд «Свеа» оставил в силе арбитражное решение. В связи с этим сообщалось о планах Казахстана обжаловать решение стокгольмского трибунала. Сообщалось, что 21 декабря 2017 года Высокий суд в Лондоне отклонил требования Казахстана снять обременение с вышеупомянутых активов Национального фонда.

8 января 2018 года в пресс-службе компании бизнесменов Стати сообщили, что 5 января окружной суд Амстердама оставил без изменений прежнее решение от 8 сентября 2017 года об аресте акций фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» общей стоимостью $5,2 млрд в голландской компании KMG Kashagan B.V.