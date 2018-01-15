В Казахстане нет документа, запрещающего пользоваться смартфонами в школах – МОН РК

Астана. 15 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. Нет ни одного документа, запрещающего пользоваться смартфонами в казахстанских школах, сообщила директор департамента дошкольного и среднего образования министерства образования и науки РК Шолпан Каринова.

«На сегодня вопрос пользоваться или не пользоваться сотовыми телефонами, не относится к компетенции министерства образования и науки РК. В целом, ни одного документа нет, запрещающего пользоваться этими телефонами», — сказала Ш. Каринова в кулуарах правительства в понедельник.

В то же время она напомнила, что в школах существуют правила внутреннего распорядка, за счет чего школы имеют возможность предусматривать определенные внутренние правила.