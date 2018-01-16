Экспертное мнение: Рубль продолжит укрепляться на фоне роста цен на нефть и ослабления доллара

Алматы. 16 января. КазТАГ – Сергей Зелепухин. Снижение курса доллара против большинства основных валют и рост цен на нефть стали главными причинами укрепления российской валюты с начала нового года, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«Нефть сорта Brent впервые с декабря 2014 года коснулась отметки $70,35 за баррель и, похоже, намерена закрепиться выше сильного психологического уровня $70 за баррель. Понимание того, что соглашение между странами ОПЕК и Россией по поводу сокращения объемов добычи действительно дает результат, продолжает толкать котировки вверх. И, вероятно, цель в $75 за баррель тоже будет взята», — прогнозирует А. Афанасьева.

При этом доллар, по ее словам, продолжает сдавать позиции против большинства валют, создавая благоприятные условия для роста рубля.

«Несдержанные высказывания (президента США Дональда – КазТАГ) Трампа, нестабильные экономические показатели в США, которые не требуют ужесточения монетарной политики, а также смена главы в ФРС (Федеральной резервной системе – КазТАГ) будут давить на доллар как минимум до конца месяца», — предполагает аналитик.

«В таких условиях пара доллар-рубль может попробовать пробить сильную поддержку 56 (рублей за $1 – КазТАГ) уже в ближайшее время с дальнейшей целью на отметке 55,8», — считает А. Афанасьева.

1 рубль = Т5,84.