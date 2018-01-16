Суд продлил домашний арест старшему помощнику генпрокурора РК Рахметову еще на месяц

Алматы. 16 января. КазТАГ — Динара Жаркеева. Суд продлил домашний арест старшему помощнику генпрокурора РК Куралбеку Рахметову еще на месяц, сообщила защитник подозреваемого Айнура Дандыбаева.

«Суд постановил санкционировать продление срока меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого К. Рахметова до трех месяцев, то есть до 16.00, 21 февраля 2018 года. В удовлетворении ходатайства подозреваемого К. Рахметова и защитников об изменении меры пресечения на залог — отказать», — сказала А. Дандыбаева во вторник.

Также еще на месяц продлен домашний арест второму подозреваемому — следователю ДВД Михаилу Решетову.

Напомним, К. Рахметов возглавлял следственную группу по делу экс-главы финансовой полиции Алматы Амирхана Аманбаева. По материалам досудебного расследования, К.Рахметов и М.Решетов при отсутствии в действиях рядовых сотрудников правоохранительных и фискальных органов состава преступления инкриминировали им участие в преступной группе, пособничестве в лжепредпринимательстве и злоупотреблении служебным положением.

Экс-глава финансовой полиции Алматы А. Аманбаев был признан виновным в лжепредпринимательстве, создании и руководстве ОПГ, отмывании денег, злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере и осужден на 14 лет лишения свободы.

Экс-замначальника алматинского ДБЭПК К. Артыкбаев получил 6 лет колонии общего режима, однако его срок сокращен по амнистии до 4 лет, 1 месяца и 1 дня. Экс-замначальника ДБЭПК Муратбек Казыбаев получил 6 лет, однако по амнистии срок сокращен до 4 лет, 5 месяцев, 5 дней в колонии общего режима.

По уголовному делу проходили 36 подсудимых.