Н.Назарбаев прибывает в Вашингтон

«США не собираются выталкивать Россию или Китай из Казахстана, а Россия также не собирается лишать американские энергетические компании возможности действовать в Казахстане», - говорит бывший посол США в РК У.Кортни. Но так ли это?!

Американский журнал Forbes опубликовал статью Кеннета Рапозы под названием «Kazakhstan’s President Heads To Trump’s White House» — «Казахстанский президент направляется в Белый дом Трампа».

В ней говорится так: «Нурсултан Назарбаев является единственным бывшим советским лидером, все еще остающимся у руля государственного управления. Все остальные либо ушли из жизни, либо были отстранены от власти еще при производившемся в 1992 году очищении госаппарата от номенклатурных кадров Коммунистической партии. И он прибывает в Вашингтон 16 января с тем, чтобы стать первым и пока единственным из президентов центрально-азиатских стран, удостоившимся чести быть принятым президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Назарбаев смотрится более выигрышно по сравнению с любым другим лидером в регионе. Казахстан находится в более благоприятном состоянии и представляется политически более стабильным, чем почти все постсоветские государства, за исключением трех прибалтийских республик, присоединившихся к Европейскому Союзу.

«В свое время невозможно было предположить, насколько же хорошо все это получится, но именно Назарбаев открыл Казахстан миру», — говорит первый посол США в этой стране Уильям Кортни, который ныне является старшим партнером и исполнительным директором проводимого корпорацией RAND Форума лидеров бизнеса (Business Leaders Forum). Кортни был послом США в Казахстане с 1992 года до 1995 года. Сейчас он является исполнительным директором АКДА (Американо-Казахстанской деловой ассоциации).

«Мы устроим встречу с ним, — говорит Кортни. — Американские компании захотят не только поговорить об энергоносителях, но также увидеть, какие же у него, в конце концов, имеются планы касательно приватизации. Это – не вполне демократическая страна. Она не похожа на Украину. Но там ситуация более стабильная. И в этой стране нет такого жесткого полицейского режима, какой до недавнего времени был в Узбекистане».

Стилю руководства Назарбаева в большей мере присуща умеренность. Воздание должного принципу разделения властей имеет для него немаловажное значение, и это находит свое отражение и в неукоснительном следовании ставшему в постсоветский период традиционным курсу многовекторной политики в сфере осуществления международных связей. В контексте такого подхода к геополитике Россия, Китай и Запад, по словам Кортни, являются важными для Казахстана, но не сталкиваются друг с другом.

«США не собираются выдавливать Россию или Китай из Казахстана, а Россия также не собирается лишать американские энергетические компании и американскую стратегию безопасности возможности действовать в Казахстане», — говорит он».

Последнее из сказанного первым американским послом в нашей стране сейчас уже не кажется неопровержимым постулатом. Имеется в виду – в таких условиях, когда Вашингтон в контексте принятой недавно новой стратегии национальной безопасности США объявил России холодную экономическую войну. У В.Путина есть возможность, в свою очередь, отыграться на нефтяных компаниях Запада в России. Москва не скрывает того, что может прибегнуть при возникновении необходимости к такому оружию противодействия западным санкциям. И на Западе вполне отдают себе отчет, что она не преминет пойти на это, если понадобится. Но вот о том, что В.Путин может сделать «очень больно» западным, прежде всего, американским нефтяным компаниям еще и через Казахстан, который является вернейшим союзником Российской Федерации, пока что не очень-то принято говорить как в России, так и в Америке с Европой.

А ведь в его власти устроить такой же кошмар транснациональным энергетическим монстрам Запада, осуществляющим свой бизнес на таких казахстанских нефтегазовых месторождениях, как Тенгиз, Кашаган. Если США и ЕС выступают единым фронтом против РФ в данном случае, почему бы Москве не привлечь к борьбе против них Белоруссию с Казахстаном?!

С 2005 по 2017 год Казахстан привлек порядка $248 миллиардов прямых иностранных инвестиций. И львиная их доля – это вложения западных энергетических монстров. Так что в случае надобности есть В.Путину, за что их схватить через Казахстан и зажать так больно, чтобы у них аж в глазах потемнело. И он в нужный для себя час вряд ли станет колебаться.

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