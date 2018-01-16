Гульмира Исаева вновь получила назначение в МСХ

Астана. 16 января. КазТАГ – Гульмира Исаева вновь стала вице-министром сельского хозяйства Казахстана, сообщила пресс-служба минсельхоза.

«Постановлением правительства Республики Казахстан от 16 января 2018 года Исаева Гульмира Султанбаевна назначена на должность вице-министра сельского хозяйства», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Напомним, ранее, с 2012 по 2017 год, она уже занимала должность вице-министра сельского хозяйства.

До последнего назначения в 2017 году работала в должности советника премьер-министра Казахстана.