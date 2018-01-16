Турция перебросила еще 10 танков к границе с Сирией

Алматы. 16 января. КазТАГ — Вооруженные силы Турции перебросили еще не менее 10 танков к границе с Сирией, передает ТАСС.

Как сообщил во вторник телеканал Habertürk, Турция проводит мобилизацию на турецко-сирийской границе, где Анкара в районе Африна может начать операцию против курдов из партии «Демократический союз» (ДС) и отрядов «Сил народной самообороны» (СНС).

«В воскресенье Анкара уже направила к границе с Сирией колонну военной техники, в том числе пять танков. Накануне в район Рейханлы турецкой приграничной провинции Хатай были направлены 24 единицы техники, в том числе бронетранспортеры и машины подавления связи», — говорится в сообщении.

В воскресенье начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой государств во главе с США, полковник Томас Вил сообщил о том, что США «подготовят пограничную службу безопасности Сирии» из числа бойцов преимущественно курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС). По его словам, «численность данной организации составит примерно 30 тыс. человек». Действовать же она будет, как предполагается, именно возле границ Турции.

«С резким осуждением этой инициативы выступил МИД Турции, а вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что «США играют с огнем». Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил «уничтожить еще до появления» армию по защите границ Сирии и указал, что турецкие ВС «могут начать военную операцию в сирийском районе Африн в любую минуту», — указано в сообщении.

Как отмечается, отряды СНС являются основной ударной силой коалиции СДС. Анкара, в свою очередь, считает СНС и связанную с ней курдскую партию «Демократический союз» ответвлениями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористическими организациями.